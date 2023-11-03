Бойцы СВО ждут от Аллы Пугачёвой объяснений по поводу слов о "холопах и рабах"

Бойцы специальной военной операции потребовали привлечь певицу Аллу Пугачёву к ответственности за оскорбления российского народа. Об этом говорится в видеообращении с передовой, которое публикует SHOT. На нём бойцы добровольческого подразделения "Союз", воюющие на Донецком направлении, выступают в поддержку общественников из "Зова народа", ранее призвавших наказать Примадонну за оскорбления в адрес россиян, которых она называла "холопами и рабами".