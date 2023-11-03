Бойцы СВО ждут от Аллы Пугачёвой объяснений по поводу слов о "холопах и рабах"
SHOT: Бойцы СВО с передовой призвали привлечь Пугачёву к ответственности
Бойцы специальной военной операции потребовали привлечь певицу Аллу Пугачёву к ответственности за оскорбления российского народа. Об этом говорится в видеообращении с передовой, которое публикует SHOT. На нём бойцы добровольческого подразделения "Союз", воюющие на Донецком направлении, выступают в поддержку общественников из "Зова народа", ранее призвавших наказать Примадонну за оскорбления в адрес россиян, которых она называла "холопами и рабами".
Бойцы СВО с передовой призвали привлечь Пугачёву к ответственности за оскорбление русского народа. Видео © LIFE
"Требуем привлечь к ответственности певицу Аллу Пугачёву за её оскорбления России и российского народа", — заявили военнослужащие на видео.
Ранее общественники из движения "Зов народа" обратились в Следственный комитет и МВД России с просьбой задержать певицу Аллу Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования украинской армии. Это произошло вскоре после того, как Примадонна вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков, там села на поезд и рано утром приехала в Москву. Затем Пугачёва отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили возвращение Примадонны на родину. При этом пока не известно, на какое время она приехала в Россию.
Агентство "Москва" / Александр Авилов