"Столько всяких возможностей": Shaman рассказал, почему выбирает женщин намного старше себя

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, раскрыл, почему он отдаёт предпочтение женщинам старше себя. 31-летний исполнитель признался, что не видит в своём пристрастии ничего предосудительного, ведь числа в паспорте, по сути, ничего не значат, а сегодня, благодаря косметологии и медицине, женщины дольше могут оставаться молодыми и сексуальными.

"Возраст — это такое понятие, в голове скорее больше. Тем более сейчас век, когда каждому человеку доступны книжки о здоровом питании, как за собой ухаживать. Столько всяких возможностей, когда можно жить и выглядеть прекрасно очень-очень много лет и чувствовать себя отлично", — сказал Дронов в эфире шоу "Команда" на KION.

Также Шаман признался, что со сверстницами ему никогда особо не было интересно, потому отношения с ними и не ладились.