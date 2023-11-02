"Столько всяких возможностей": Shaman рассказал, почему выбирает женщин намного старше себя
Shaman заявил, что не видит ничего предосудительного в увлечении дамами постарше
Ярослав Дронов (певец Shaman) с женой Еленой Мартыновой. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Elena Martynova
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, раскрыл, почему он отдаёт предпочтение женщинам старше себя. 31-летний исполнитель признался, что не видит в своём пристрастии ничего предосудительного, ведь числа в паспорте, по сути, ничего не значат, а сегодня, благодаря косметологии и медицине, женщины дольше могут оставаться молодыми и сексуальными.
"Возраст — это такое понятие, в голове скорее больше. Тем более сейчас век, когда каждому человеку доступны книжки о здоровом питании, как за собой ухаживать. Столько всяких возможностей, когда можно жить и выглядеть прекрасно очень-очень много лет и чувствовать себя отлично", — сказал Дронов в эфире шоу "Команда" на KION.
Также Шаман признался, что со сверстницами ему никогда особо не было интересно, потому отношения с ними и не ладились.
Отметим, что сейчас Shaman счастлив в браке с Еленой Мартыновой, которая старше него на 14 лет. По словам музыканта, она сама позвонила ему после одного мероприятия и предложила организовать концерт. Как оказалось, это был лишь предлог познакомиться. Также известно, что первая жена Дронова была старше него на шесть лет.