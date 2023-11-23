Россияне назвали топ-5 современных музыкантов-патриотов

Певец Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов и Николай Расторгуев (группа "Любэ") вошли в топ-5 современных музыкантов-патриотов, а вот Алла Пугачёва и Андрей Макаревич* заняли места в антитопе россиян, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Первую позицию певцов-патриотов, по мнению россиян, занял исполнитель песни "Я русский" Ярослав Дронов (Shaman) — 28%. Каждый пятый считает патриотичным музыкантом Олега Газманова (22%), а каждый десятый — Николая Расторгуева (группа "Любэ"). Россияне также называли Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршала (6%), Юрия Шевчука (группа "ДДТ"), Николая Баскова (4%).

Чувство гордости у россиян также вызывает певец Shaman — за него 22%. Вторую позицию занял Олег Газманов (13%), на третьем месте — Юрий Шевчук (7%).

Первую позицию антитопа заняла Алла Пугачёва — 25%. Далее рейтинг занимают Андрей Макаревич* — 18%, Филипп Киркоров — 13%, Моргенштерн* — 9% и Shaman — 9%.

Также исследование показало, что, по мнению 43% россиян, демонстрация артистом своей политической позиции зависит от ситуации. 27% считают, что артисты должны её высказывать, 26% — думают наоборот. Сообщается, что 63% не поддерживают звёзд, которые уехали из страны с началом СВО. Однако 13% принимают такое решение, ещё 13% относятся к нему нейтрально.

Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса, где россияне выбрали лучших эстрадных исполнителей 2023 года. Первое место они отдали Shaman, у него 33% голосов. На втором расположился Олег Газманов, который в прошлом году занимал ведущую позицию, за него — 11% россиян.