Звёздные юбиляры: 30 знаменитостей, которым стукнет пятьдесят в 2024 году

В следующем году 50 лет исполнится Леонардо Ди Каприо. Компанию ему составят Митя Фомин, Катя Лель и Пенелопа Крус. Список юбиляров гораздо длиннее, но мы расскажем только о тех, мимо кого пройти просто невозможно.

Январь: Мосс, Фомин, Сташевский, Бейл

16 января родилась британская супермодель Кейт Мосс. Звезду много раз обвиняли во всех смертных грехах, но миллионы долларов на счету помогают ей не сгореть от стыда.

17 января — день рождения Мити Фомина. Фронтмен первого состава группы Hi-Fi всё ещё пользуется спросом и регулярно выпускает новые песни.

19 января поздравления принимает певец Влад Сташевский. Пик его славы пришёлся на 1990-е, а сейчас он выступает в музыкальных шоу и на корпоративах.

30 января юбилей у актёра Кристиана Бейла. Обладатель "Оскара", "Золотого глобуса" и кучи других наград не думает сбавлять обороты и почти каждый год радует зрителей новыми яркими ролями.

Февраль: Уильямс, Мартиросян, Кафельников, Тутберидзе

13 февраля пятидесятилетие отметит британский певец Робби Уильямс. Его альбомы купили 75 млн раз, а состояние оценивают в 200 млн долларов.

14 февраля родился бывший участник КВН и худрук "Камеди клаба" Гарик Мартиросян. Юморист продолжает продюсировать и вести популярные шоу на телеканале ТНТ.

18 февраля — день рождения Евгения Кафельникова. Самый титулованный теннисист в истории России после завершения карьеры добился успехов в гольфе и покере, а его дочь Алеся стала известной моделью.

24 февраля поздравления примет тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева — имена и титулы её подопечных говорят сами за себя.

Март: Мендес, Раппопорт, Натали

5 марта полувековой рубеж перешагнёт знойная Ева Мендес. Актриса уже 10 лет не снимается в кино, посвящая всё своё время воспитанию двух дочерей от коллеги по цеху Райана Гослинга.

25 марта родилась актриса Ксения Раппопорт. На её счету более ста ролей и звание народной артистки России.

31 марта — день рождения Натали. Визитной карточкой певицы стали хиты "Ветер с моря дул" и "О боже, какой мужчина!", но и без них её творческая жизнь бьёт ключом.

Апрель: Володина, Бекхэм, Крус, Губин

16 апреля отмечает день рождения астролог Василиса Володина. Она 12 лет работала соведущей шоу "Давай поженимся" на Первом канале.

17 апреля пятьдесят лет исполнится Виктории Бекхэм. Бывшая солистка группы Spice Girls — жена прославленного футболиста Дэвида Бекхэма — занимается модой и семьёй.

28 апреля юбилей у Пенелопы Крус. Обладательница именной звезды на Аллее славы в Голливуде снимается в кино с 1991 года и за это время собрала почти все возможные профессиональные награды.

30 апреля родился Андрей Губин. После оглушительного успеха, который пришёлся на 1990-е, у певца — затянувшийся период забвения, изредка прерывающийся новостями о его странной болезни.

Май: Михалкова, Си Ло Грин

14 мая празднует день рождения Анна Михалкова. Старшая дочь прославленного режиссёра уже давно обходится без упоминания имени отца — в кино она реализует себя исключительно благодаря таланту.

30 мая полтинник стукнет Си Ло Грину. Американский певец и рэпер больше всего известен по хиту Crazy 2006 года, который он исполнил в дуэте с Danger Mouse.

Июнь: Стычкин, Симачёв

10 июня — юбилей у Евгения Стычкина. В последние годы актёр не только играет в кино и на театральной сцене, но и сам снимает фильмы.

12 июня комнату для подарков придётся найти Денису Симачёву. Модельер всегда делал ставку на советскую символику и русские национальные мотивы, и поклонников этого стиля с каждым годом становится всё больше.

Июль: Тутта Ларсен

Фото © YouTube / Fametime TV

5 июля день рождения у Тутты Ларсен. Бывшая ведущая канала MTV снимает шоу "ПутеРодитель" на YouTube, работает на телевидении и радио, занимается вопросами материнства и детства.

Август: Кучера, Адамс, Башаров

11 августа день рождения празднует Оскар Кучера. Актёр и телеведущий не сбавляет оборотов ни в работе, ни в личной жизни.

20 августа родилась американская актриса Эми Адамс. Обладательница двух премий "Золотой глобус" и звезды на Аллее славы сейчас в самом расцвете творческих сил.

22 августа — юбилей у Марата Башарова. Он прославился ролями в кино, на ТВ и в театре, а также скандалами в личной жизни.

Сентябрь: Ревва, Курпатов, Лель

10 сентября родился Александр Ревва. Звезда КВН и "Камеди клаба" участвует в телешоу, снимается в кино и поёт песни.

11 сентября празднует 50-летие психотерапевт Андрей Курпатов. Бывший продюсер и телеведущий пишет научно-популярные книги о работе мозга и преподаёт в собственной "Академии смысла".

20 сентября родилась Катя Лель. Юбилейный год почти всеми забытая певица внезапно встречает в статусе мировой звезды: её хит "Мой мармеладный" рвёт чарты "Тик-тока".

Октябрь: Губерниев, Феникс

6 октября отметит юбилей спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Его голос знают в каждой семье, а ещё он прославился тем, что своей шуткой довёл до слёз Ольгу Бузову.

28 октября — день рождения у Хоакина Феникса. Он встречает юбилей в статусе одного из лучших киноактёров XXI века: это звание ему уже успели присвоить многие критики.

Ноябрь: Ди Каприо

Фото © YouTube / ABC News

11 ноября родился Леонардо Ди Каприо. Этот актёр не нуждается ни в каких представлениях: кажется, что в России его любят даже больше, чем в США.

Декабрь: Бэнкси