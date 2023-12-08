Стало известно, какие российские звёзды решили отказаться от айфонов, а какие не смогли

Некоторые российские знаменитости решили отказаться от использования айфонов в повседневной жизни, как это ранее сделали в государственных ведомствах. Однако не все звёзды готовы расстаться со смартфоном от Apple. Так, не смог отказаться от "яблочной" продукции заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. Он заявил, что iPhone в его жизни подобен "болезни". Гаджет отбирает много времени, поэтому актёр "хотел бы вообще не пользоваться телефоном, пишет сайт MK.ru. Садальский рассказал, что у него последняя модель гаджета.

"У меня это болезнь. Как я говорю: есть люди, кто на стакане, кто на бутылке, или на сигаретах сидят, а я – на телефоне. Это ужасно. Я хотел бы не пользоваться вообще телефоном", — признался артист.

Не поддалась импортозамещению и певица Вика Цыганова. Как отметил её муж Вадима Цыганов, исполнительница владеет последней моделью телефона. Сам же поэт заявил, что спокойно обходится без айфона.

Кроме того, гаджетами от Apple пользуются телеведущая Дана Борисова, отметившая, что никак не может "слезть" с айфона, и певец Прохор Шаляпин, считающий, что в сфере шоу-бизнеса нет никаких секретов от американских спецслужб, которые могут иметь доступ к данным телефона. Балерина Анастасия Волочкова также не имеет ничего против айфонов и даже подарила один своей помощнице.