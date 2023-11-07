iPhone остался лидером продаж на рынке РФ даже после ухода Apple

В России лидером продаж среди смартфонов в денежном выражении является iPhone — даже после прекращения официальных поставок Apple и снижения продаж в единицах.

Как сообщила газета "Известия" со ссылкой на ретейлеров, доля американского бренда в денежном выражении укрепилась на пять процентных пунктов и составила 29% рынка всех смартфонов — это почти треть всей выручки. А в интернет-магазинах за первые девять месяцев этого года на iPhone пришлось почти 40%.

Согласно оценке, Apple продолжает находиться на первой позиции в денежном выражении. На второй позиции — Xiaomi, на третьей — Samsung.

В количественном выражении, однако, Apple теряет позиции: продажи iPhone за первые три квартала 2023 года сократились с 11 до 9% в штуках из-за перераспределения спроса в сторону китайских производителей. И тому есть причины: стоимость высокая, а найти качественный сервис для оперативного ремонта со всеми необходимыми запчастями зачастую проблематично. Плюс урезанный в России функционал. Так что доля iPhone в выручке будет неизбежно снижаться, и рознице нужно задуматься о расширении ассортимента сопутствующих товаров и услуг, объяснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.