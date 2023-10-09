Регион

Уведомления отключены

9 октября, 01:29

Названы скрытые кнопки, которые отключают слежку и прослушку в смартфоне

Эксперт Закарян: Слежка телефона за владельцем отключается скрытыми кнопками

<p>Обложка © Unsplash / <a href="https://unsplash.com/@enginakyurt?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Engin akyurt</a></p>

Обложка © Unsplash / Engin akyurt

Современные смартфоны автоматически собирают информацию о владельце даже в фоновом режиме. Чтобы скрыть от гаджета своё местонахождение и личную информацию, достаточно выполнить несколько простых манипуляций, рассказал разработчик супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По словам эксперта, алгоритм отключения слежки на разных операционных системах отличается. Так, владельцам iPhone нужно найти в настройках раздел "Конфиденциальность и безопасность" и деактивировать функцию "Трекинг-запросы приложениями". А вот на Android-платформах можно "вырубить" сразу все датчики. Для этого достаточно семь раз тапнуть по пункту "Номер сборки" во вкладке "Сведения о ПО", перейти в режим разработчика и включить функцию Sensors off.

"После этого в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, с помощью которой можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом используемом приложении", — поделился Закарян с агентством "Прайм".

Перечислены признаки прослушки и заражения смартфона вирусами

Перечислены признаки прослушки и заражения смартфона вирусами

Ранее Лайф рассказывал о новой уловке телефонных мошенников. Аферисты пугают своих жертв якобы "истекающим" договором на использование номера телефона, а после получают доступ к их счетам и паролям.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Гаджеты
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров