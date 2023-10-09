Названы скрытые кнопки, которые отключают слежку и прослушку в смартфоне

Современные смартфоны автоматически собирают информацию о владельце даже в фоновом режиме. Чтобы скрыть от гаджета своё местонахождение и личную информацию, достаточно выполнить несколько простых манипуляций, рассказал разработчик супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По словам эксперта, алгоритм отключения слежки на разных операционных системах отличается. Так, владельцам iPhone нужно найти в настройках раздел "Конфиденциальность и безопасность" и деактивировать функцию "Трекинг-запросы приложениями". А вот на Android-платформах можно "вырубить" сразу все датчики. Для этого достаточно семь раз тапнуть по пункту "Номер сборки" во вкладке "Сведения о ПО", перейти в режим разработчика и включить функцию Sensors off.

"После этого в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, с помощью которой можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом используемом приложении", — поделился Закарян с агентством "Прайм".