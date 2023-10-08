Новая схема мошенников грозит россиянам потерей доступа к "Госуслугам" и счетам в банке
Юрист Соловьёв: Мошенники придумали новый обман с "продлением" номера телефона
Мошенники начали обманывать россиян при помощи новой схемы — предлагают продлить якобы истекающий "договор на использование номера телефона". Об этом предупредил юрист Иван Соловьёв в беседе с агентством "Прайм".
В ходе разговора аферисты представляются сотрудниками сотового оператора и сообщают печальное известие о том, что у жертвы якобы заканчивается пользовательское соглашение с сотовой компанией. Сначала они как бы ненавязчиво интересуются, желает ли человек продлевать договор, после чего начинают "обработку", засыпая его техническими деталями, непонятными простому обывателю.
В итоге они убеждают собеседника подтвердить продление договора через код, направленный в СМС, а также отправляют ссылку, которая грозит пользователю потерей доступа к аккаунту на "Госуслугах" и личному кабинету в банке.
"Будьте бдительны и не верьте никаким звонкам и сообщениям о якобы закончившихся договорах с сотовыми операторами", — заключил юрист.
Мошенники используют много схем для получения доступа к счетам россиян. Например, недавно Лайф рассказывал, как им удалось обмануть главного бухгалтера Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Аферисты говорили от имени заместителя руководителя организации Натальи Михайловой и каким-то образом смогли развести жертву на 3,5 миллиона рублей. Подробнее — в нашем материале.
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