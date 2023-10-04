Мошенники с помощью фейкового аккаунта обманули главбуха ФМБА на 3,5 млн рублей

Телефонные мошенники обманули главного бухгалтера Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России на три с половиной миллиона рублей, представившись заместителем руководителя организации Натальей Михайловой. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что сообщение якобы от своего начальника 59-летняя женщина получила в "Телеграме". В нём её предупредили, что скоро с ней по серьёзному делу свяжется некий специалист по безопасности из Минздрава РФ. Позже главбуху позвонил якобы сотрудник ФСБ, который сообщил, что на неё оформляет кредит преступник.

Затем мошенники использовали уже привычную схему: женщину вынудили снять с её счёта в банке три с половиной миллиона рублей. После этого она перевела деньги на указанный преступниками счёт через банкомат. Полицейским сотрудница ФМБА впоследствии рассказала, что всё было "как в тумане" и она не помнит, куда именно перевела сумму. По данному факту проводится проверка.