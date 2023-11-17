Песков признался, что пока ещё не отказался от айфона
Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Американская техника небезопасна в части защиты персональных данных, однако айфон — это прекрасное изобретение. Таким мнением поделился в пятницу, 17 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "МГИМО 360".
Он отметил, что кто-то в Администрации президента уже отказался от техники Apple, но сам Песков признался, что пока не в их числе.
"iPhone — это прекрасное изобретение. И операционная система, и iOS — это то, что мы пока не смогли сделать у себя", — сказал он.
Напомним, что ещё летом сотрудникам Минцифры запретили пользоваться техникой Apple в рабочих целях. Аналогично поступила и госкорпорация "Ростех" . В Госдуме тоже обещали сделать "серьёзные выводы" относительно безопасности айфонов. Это связано со "шпионским скандалом". 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью мобильных устройств Apple. Заражены оказались несколько тысяч гаджетов россиян, а также пользователей сим-карт, зарегистрированных на диппредставительства и посольства в России.