Песков признался, что пока ещё не отказался от айфона

Американская техника небезопасна в части защиты персональных данных, однако айфон — это прекрасное изобретение. Таким мнением поделился в пятницу, 17 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "МГИМО 360".

Он отметил, что кто-то в Администрации президента уже отказался от техники Apple, но сам Песков признался, что пока не в их числе.