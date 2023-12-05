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5 декабря, 09:26

В ЦБ вводится запрет на iPhone после скандала со слежкой спецслужб США за россиянами

ЦБ с 25 декабря запретит сотрудникам использовать Apple в служебных целях

Сотрудникам Банка России с 25 декабря запретят использовать iPhone и iPad в служебных целях, их закупка будет прекращена. ТАСС узнал от источников, что соответствующая информация содержится в распоряжении председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

"С 25 декабря вступит в силу запрет на использование и закупку техники Apple в служебных целях", — уточнили инсайдеры агентства. Официально пока информация не подтверждена.

Сотрудникам Минцифры тоже запретят "айфоны"

Сотрудникам Минцифры тоже запретят "айфоны"

Ранее Лайф сообщал, что госкорпорация "Ростех" приняла решение ввести запрет для сотрудников на использование техники Apple в служебных целях. В Госдуме тоже обещали сделать "серьёзные выводы" относительно безопасности айфонов. Это связано со "шпионским скандалом". 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью мобильных устройств Apple. Заражены оказались несколько тысяч гаджетов россиян, а также пользователей сим-карт, зарегистрированных на диппредставительства и посольства в России. Речь идёт в том числе о дипломатических учреждениях стран постсоветского пространства, НАТО, Китая, Сирии и Израиля.

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Андрей Бражников
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