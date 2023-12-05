В ЦБ вводится запрет на iPhone после скандала со слежкой спецслужб США за россиянами
ЦБ с 25 декабря запретит сотрудникам использовать Apple в служебных целях
Сотрудникам Банка России с 25 декабря запретят использовать iPhone и iPad в служебных целях, их закупка будет прекращена. ТАСС узнал от источников, что соответствующая информация содержится в распоряжении председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
"С 25 декабря вступит в силу запрет на использование и закупку техники Apple в служебных целях", — уточнили инсайдеры агентства. Официально пока информация не подтверждена.
Ранее Лайф сообщал, что госкорпорация "Ростех" приняла решение ввести запрет для сотрудников на использование техники Apple в служебных целях. В Госдуме тоже обещали сделать "серьёзные выводы" относительно безопасности айфонов. Это связано со "шпионским скандалом". 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью мобильных устройств Apple. Заражены оказались несколько тысяч гаджетов россиян, а также пользователей сим-карт, зарегистрированных на диппредставительства и посольства в России. Речь идёт в том числе о дипломатических учреждениях стран постсоветского пространства, НАТО, Китая, Сирии и Израиля.
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