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8 декабря, 12:59

Жена Боярского ответила на сообщения о госпитализации

Жена Михаила Боярского опровергла сообщения о госпитализации

<p>Михаил Боярский и его жена Лариса Луппиан. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев</p>

Михаил Боярский и его жена Лариса Луппиан. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

Супруга народного артиста РСФСР Михаила Боярского 70-летняя актриса Лариса Луппиан опровергла сообщения о госпитализации. В беседе с телеграм-каналом SHOT она подчеркнула, что она здорова.

"Сижу дома, здоровая, смотрю телевизор. Мало ли что пишут", — отметила артистка.

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Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации Луппиан с болями в сердце. При этом самого 73-летнего Михаила Боярского 28 ноября госпитализировали в реанимацию Мариинской больницы в Петербурге с подозрением на инфаркт. Когда диагноз не подтвердился, актёра перевели в палату кардиологии. 4 декабря стало известно о том, что Боярского выписали.

Никита Осипов
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