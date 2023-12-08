Жена Боярского ответила на сообщения о госпитализации

Супруга народного артиста РСФСР Михаила Боярского 70-летняя актриса Лариса Луппиан опровергла сообщения о госпитализации. В беседе с телеграм-каналом SHOT она подчеркнула, что она здорова.

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации Луппиан с болями в сердце. При этом самого 73-летнего Михаила Боярского 28 ноября госпитализировали в реанимацию Мариинской больницы в Петербурге с подозрением на инфаркт. Когда диагноз не подтвердился, актёра перевели в палату кардиологии. 4 декабря стало известно о том, что Боярского выписали.