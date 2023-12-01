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Сын — о состоянии Боярского: Хочет курить, а это признак выздоровления

1 декабря, 14:34
<p>Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова</p>

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Перенёсший инфаркт актёр Михаил Боярский уже переведён в обычную палату и очень хочет скорее вернуться домой. Об этом рассказал сын народного артиста РСФСР Сергей Боярский.

"Сейчас он уже в обыкновенной палате, очень хочет вернуться домой и хочет курить, а это признак того, что идёт на поправку", — цитирует Боярского-младшего РИА "Новости".

Врач дала прогноз о состоянии Боярского, предупредив о риске повторного инфаркта

Врач дала прогноз о состоянии Боярского, предупредив о риске повторного инфаркта

Напомним, 28 ноября стало известно о госпитализации советского и российского актёра, музыканта Михаила Боярского. Позже сын народного артиста РСФСР Сергей Боярский заявил, что у отца был инфаркт. Сейчас 73-летний актёр находится в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге, выписать его могут уже на следующей неделе. После выписки главному Д'Артаньяну России рекомендовали соблюдать постельный режим, поэтому Театр имени Ленсовета перенёс спектакли с участием Михаила Сергеевича на январь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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