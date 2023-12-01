Сын — о состоянии Боярского: Хочет курить, а это признак выздоровления

Перенёсший инфаркт актёр Михаил Боярский уже переведён в обычную палату и очень хочет скорее вернуться домой. Об этом рассказал сын народного артиста РСФСР Сергей Боярский.

"Сейчас он уже в обыкновенной палате, очень хочет вернуться домой и хочет курить, а это признак того, что идёт на поправку", — цитирует Боярского-младшего РИА "Новости".