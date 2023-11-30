Перенёсшего инфаркт Боярского выпишут из Мариинской больницы на следующей неделе
Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Анатолий Медведь
Перенёсшего инфаркт Михаила Боярского выпишут из Мариинской больницы уже на следующей неделе, По сведениям SHOT, народный артист РСФСР сейчас чувствует себя хорошо, врачи оценивают его состояние как стабильное.
После выписки главному Д'Артаньяну России рекомендовали соблюдать постельный режим, поэтому Театр имени Ленсовета вынужденно изменил программу на ближайшее время. 4-го и 14 декабря спектакли с участием Михаила Сергеевича заменили на другие, они перенесены на январь.
Напомним, 28 ноября стало известно о госпитализации советского и российского актёра, музыканта Михаила Боярского. Позже сын народного артиста РСФСР Сергей Боярский заявил, что у отца был инфаркт. Сейчас 73-летний актёр находится в Мариинской больнице в Петербурге. Сын актёра рассказал Лайфу о состоянии отца, сообщив, что тот находится в хорошем настроении.