Сын Михаила Боярского рассказал Лайфу о состоянии отца: Настроение хорошее
Сын рассказал, что состояние Михаила Боярского стабильное
Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал Лайфу о состоянии отца — актёра Михаила Боярского, которого ранее госпитализировали с инфарктом.
"Могу лишь сообщить, что говорил с отцом сегодня. Настроение у него хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей", — рассказал он Лайфу.
Напомним, 28 ноября стало известно о госпитализации советского и российского актёра, музыканта Михаила Боярского. Позже сын народного артиста РСФСР Сергей Боярский заявил, что у отца был инфаркт. Сейчас 73-летний актёр находится в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге.
Михаил Боярский — символ эпохи и кумир нескольких поколений наравне с Владимиром Высоцким. Три десятилетия (с 70-х по 90-е) его знали в самых отдалённых уголках нашей страны, на дефицитных в советское время полиэтиленовых пакетах печатали его фотографии, а песни Боярского звучали из каждого утюга. Артист и сейчас купается во всенародной любви. Например, экскурсоводы во время прогулок по Петербургу показывают туристам его дом. Подробнее о творческом пути и личной жизни Боярского читайте на uznayvse.ru.