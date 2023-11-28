Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 15:34

В Петербурге госпитализировали Михаила Боярского, предварительно, с инфарктом

<p>Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Советский и российский актёр, певец, музыкант Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу, сообщает SHOТ. По предварительным данным, у народного артиста РСФСР инфаркт.

Сейчас его жизни ничего не угрожает, актёр уже переведён в обычную палату. Близкие Боярского пока эту информацию официально не подтверждали.

Опубликован первый трейлер продолжения "Гардемаринов" с Боярским

Опубликован первый трейлер продолжения "Гардемаринов" с Боярским

Кстати, в марте нынешнего года Михаил Боярский опровергал сообщения о завершении карьеры актёра и подчеркнул, что намерен ещё задержаться на сцене.

Михаил Боярский — символ эпохи и кумир нескольких поколений наравне с Владимиром Высоцким. Три десятилетия (с 70-х по 90-е) его знали в самых отдалённых уголках нашей страны, на дефицитных в советское время полиэтиленовых пакетах печатали его фотографии, а песни Боярского звучали из каждого утюга. Артист и сейчас купается во всенародной любви. Например, экскурсоводы во время прогулок по Петербургу показывают туристам его дом. Подробнее о творческом пути и личной жизни Боярского читайте на uznayvse.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Михаил Боярский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров