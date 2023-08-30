Опубликован первый трейлер продолжения "Гардемаринов" с Боярским

На "Ютубе" опубликован первый трейлер к фильмам "Гардемарины-1787. Мир" и "Гардемарины-1787. Война". Первый выйдет в прокат 5 октября, а второй — 16 ноября, уточнили в компании "НМГ Кинопрокат".

Первый трейлер продолжения "Гардемаринов". Видео © YouTube / НМГ Кинопрокат

Участие в съёмках принял Михаил Боярский. Компанию ему составили Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров и Кристина Орбакайте, Фёдор Добронравов, Роман Мадянов, Всеволод Шиловский, Анастасия Макеева и Александр Панкратов-Чёрный. Действие происходит после событий советских фильмов. Продолжение будет посвящено сражению на Кинбурнской косе в 1787 году, когда была русско-турецкая война. Главные события развернутся в том числе в Крыму.

Режиссёром ленты является создатель оригинального фильма Светлана Дружинина. Таким образом, благодаря ей зрители смогут теперь увидеть четвёртую и пятую части цикла о гардемаринах.