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30 августа, 16:58

Опубликован первый трейлер продолжения "Гардемаринов" с Боярским

На "Ютубе" опубликован первый трейлер к фильмам "Гардемарины-1787. Мир" и "Гардемарины-1787. Война". Первый выйдет в прокат 5 октября, а второй — 16 ноября, уточнили в компании "НМГ Кинопрокат".

Первый трейлер продолжения "Гардемаринов". Видео © YouTube / НМГ Кинопрокат

Участие в съёмках принял Михаил Боярский. Компанию ему составили Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров и Кристина Орбакайте, Фёдор Добронравов, Роман Мадянов, Всеволод Шиловский, Анастасия Макеева и Александр Панкратов-Чёрный. Действие происходит после событий советских фильмов. Продолжение будет посвящено сражению на Кинбурнской косе в 1787 году, когда была русско-турецкая война. Главные события развернутся в том числе в Крыму.

Режиссёром ленты является создатель оригинального фильма Светлана Дружинина. Таким образом, благодаря ей зрители смогут теперь увидеть четвёртую и пятую части цикла о гардемаринах.

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Лайф напоминает: ранее выход осенью двух новых фильмов анонсировал актёр Михаил Мамаев. После начала спецоперации артист оказался на передовой и встретился с бойцами. Именно тогда он понял, что не может не побывать на Кинбурнской косе.

Обложка ©

YouTube / НМГ Кинопрокат

Никита Осипов
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