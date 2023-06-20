Звезда "Гардемаринов" объяснил поездку на Кинбурнскую косу после встречи с бойцами СВО

Актёр Михаил Мамаев анонсировал выход осенью двух новых фильмов "Гардемарины 1787. Война", "Гардемарины 1787. Мир", которые станут продолжением одноимённого сериала. Действия разворачиваются на Кинбурнской косе, где сейчас идут активные военные действия.

Актёр Михаил Мамаев рассказал о новых фильмах о гардемаринах. Видео © "Народный фронт"

"Первый фильм — о том, как русская армия во главе с Суворовым противостоит туркам. И в эпицентр этих событий попадают гардемарины. Фильм снимался, когда СВО ещё не началась. И роль Кинбурнской косы у нас играл Крым, Казантип", — рассказал он "Народному фронту".

После начала спецоперации, артист оказался на передовой и встретился с бойцами. Именно тогда он понял, что не может не побывать на этой косе. Ведь там развернулись активные военные действия в ходе СВО, где мужественно сражаются войска ВС РФ. Мамаев даже снял о своей поездке клип.