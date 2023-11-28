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28 ноября, 16:20

PR-менеджер и сын Боярского разошлись в показаниях насчёт инфаркта у актёра

Сын Михаила Боярского сообщил, что отец перенёс инфаркт

<p>Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

PR-менеджер актёра и певца Михаила Боярского Надежда Дуванова опровергла информацию о том, что он перенёс инфаркт. В беседе с SHOT она отметила, что сейчас врачи проводят дополнительные исследования, чтобы поставить 73-летнему артисту точный диагноз.

По словам Дувановой, накануне Боярского действительно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. К счастью, по её словам, опасения не подтвердились. В свою очередь сын актёра Сергей Боярский сообщает, что у отца был инфаркт.

"Отец перенёс инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате", — приводит "Газета.ru" слова Боярского-младшего.

Об ухудшении самочувствия Боярского стало известно сегодня вечером. Тогда сообщалось, что артиста госпитализировали с подозрением на инфаркт.

Госпитализированный режиссёр "Границы" находится в тяжёлом состоянии

Госпитализированный режиссёр "Границы" находится в тяжёлом состоянии

Наталья Исакова
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