PR-менеджер и сын Боярского разошлись в показаниях насчёт инфаркта у актёра

PR-менеджер актёра и певца Михаила Боярского Надежда Дуванова опровергла информацию о том, что он перенёс инфаркт. В беседе с SHOT она отметила, что сейчас врачи проводят дополнительные исследования, чтобы поставить 73-летнему артисту точный диагноз.

По словам Дувановой, накануне Боярского действительно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. К счастью, по её словам, опасения не подтвердились. В свою очередь сын актёра Сергей Боярский сообщает, что у отца был инфаркт.

"Отец перенёс инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате", — приводит "Газета.ru" слова Боярского-младшего.