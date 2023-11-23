Госпитализированный режиссёр "Границы" находится в тяжёлом состоянии

У режиссёра "Границы" до сих пор нарушено сознание и рассеянно внимание, а из-за лежачего положения в левом лёгком увеличивается количество свободной жидкости. Все надеются на выздоровление звезды, однако врачи наблюдают отрицательную динамику.

Напомним, 12 ноября 90-летнему российскому режиссёру стало плохо, из-за чего пришлось вызывать скорую. Кинематографист несколько дней страдал от температуры и затруднённого дыхания, врачи диагностировали у него пневмонию. В этот же день Митту экстренно госпитализировали: к ночи он начал задыхаться, поэтому пришлось снова вызывать врачей. Позже стало известно, что Митту разбил повторный инсульт, у него нарушено сознание.