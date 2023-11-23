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23 ноября, 07:07

Госпитализированный режиссёр "Границы" находится в тяжёлом состоянии

Mash: У кинорежиссёра Александра Митты резко ухудшилось самочувствие

<p>Режиссёр Александр Митта. Обложка © ITAR-TASS / Александра Мудрац</p>

Режиссёр Александр Митта. Обложка © ITAR-TASS / Александра Мудрац

Самочувствие кинорежиссёра Александра Митты сильно ухудшилось. По данным Mash, народный артист России находится в тяжёлом состоянии.

У режиссёра "Границы" до сих пор нарушено сознание и рассеянно внимание, а из-за лежачего положения в левом лёгком увеличивается количество свободной жидкости. Все надеются на выздоровление звезды, однако врачи наблюдают отрицательную динамику.

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Напомним, 12 ноября 90-летнему российскому режиссёру стало плохо, из-за чего пришлось вызывать скорую. Кинематографист несколько дней страдал от температуры и затруднённого дыхания, врачи диагностировали у него пневмонию. В этот же день Митту экстренно госпитализировали: к ночи он начал задыхаться, поэтому пришлось снова вызывать врачей. Позже стало известно, что Митту разбил повторный инсульт, у него нарушено сознание.

Это уже не первая госпитализация артиста, летом он уже попадал в больницу. Сначала его сын не хотел говорить правду и опровергал информацию, но позже стало известно, что режиссёр находится в реанимации. К счастью, всё обошлось: 10 июля сообщалось, что кризис миновал.

Николь Вербер
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