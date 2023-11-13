Режиссёра "Таёжного романа" разбил повторный инсульт, у него нарушено сознание
У режиссёра Александра Митты диагностировали повторный инсульт
Режиссёр Александр Митта. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
У народного артиста России, кинорежиссёра, актёра и сценариста Александра Митты (настоящая фамилия — Рабинович) диагностировали повторный инсульт. По сведениям Mash, пациент в реанимации в тяжёлом состоянии.
Режиссёру "Таёжного романа" накануне вызвали скорую, приехавшие медики диагностировали пневмонию и рекомендовали госпитализацию. Митта отказался ехать в больницу. В итоге его состояние ухудшилось — начались проблемы с речью. Тогда его и госпитализировали.
Уже в больнице КТ показала, что у Митты случился инсульт. Положение осложнено тем, что у него воспаление почек и сердечные заболевания. Артист находится в поверхностном оглушении, при котором человек плохо ориентируется в пространстве и с трудом взаимодействует с окружающими.
Летом Митта уже попадал в больницу. При этом изначально сын народного артиста опровергал эту информацию. Но позже выяснилось, что режиссёр всё же в реанимации. 10 июля уже сообщалось, что кризис миновал и Митту скоро выпишут.