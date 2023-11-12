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12 ноября, 20:56

Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали из-за ухудшения здоровья

Самочувствие режиссёра Александра Митты, к которому 12 ноября уже приезжала скорая, резко ухудшилось. Народного артиста экстренно доставили в столичную клинику, сообщил телеграм-канал SHOT.

Напомним, в воскресенье Митта жаловался на повышенную температуру. Медики проверили состояние режиссёра, оставив его лечиться дома. К ночи кинематографист стал задыхаться, поэтому его сын был вынужден вновь вызвать врачей.

Сейчас о состоянии народного артиста ничего не известно. Он под присмотром специалистов Боткинской больницы.

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В одной из палат ГКБ имени С.П. Боткина находится и известный телеведущий Отар Кушанашвили. Ему стало плохо в ресторане Москвы. У шоумена — подозрение на инфаркт.

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ТАСС / Павел Смертин

Илья Пушкарев
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