Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали из-за ухудшения здоровья

Самочувствие режиссёра Александра Митты, к которому 12 ноября уже приезжала скорая, резко ухудшилось. Народного артиста экстренно доставили в столичную клинику, сообщил телеграм-канал SHOT.

Напомним, в воскресенье Митта жаловался на повышенную температуру. Медики проверили состояние режиссёра, оставив его лечиться дома. К ночи кинематографист стал задыхаться, поэтому его сын был вынужден вновь вызвать врачей.

Сейчас о состоянии народного артиста ничего не известно. Он под присмотром специалистов Боткинской больницы.