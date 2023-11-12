Отару Кушанашвили стало плохо в ресторане в Москве, возможная причина — инфаркт
Отар Кушанашвили. Обложка © Youtube / КАКОВО!?
Знаменитому телеведущему Отару Кушанашвили вызвали скорую в ресторан Sabor de la Vida в центре Москвы. По сведениям SHOT, ему неожиданно стало плохо.
Согласно предварительным данным, у журналиста случился приступ — ему тяжело дышать. Сейчас ожидают приезда врачей.
Кадры госпитализации Отара Кушанашвили. Видео © t.me / SHOT
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