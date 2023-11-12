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12 ноября, 18:47

Отару Кушанашвили стало плохо в ресторане в Москве, возможная причина — инфаркт

<p>Отар Кушанашвили. Обложка © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=MxaZGiEYP1U&t=0s&ab_channel=%D0%9A%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E?!" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КАКОВО!?</a></p>

Отар Кушанашвили. Обложка © Youtube / КАКОВО!?

Знаменитому телеведущему Отару Кушанашвили вызвали скорую в ресторан Sabor de la Vida в центре Москвы. По сведениям SHOT, ему неожиданно стало плохо.

Согласно предварительным данным, у журналиста случился приступ — ему тяжело дышать. Сейчас ожидают приезда врачей.

Кадры госпитализации Отара Кушанашвили. Видео © t.me / SHOT

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Андрей Бражников
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