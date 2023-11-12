Директор Малого театра поделилась хорошими вестями о пережившем инсульт и паралич Соломине

Состояние советского и российского артиста Юрия Соломина, который попал в больницу с инсультом, улучшилось, его переведут из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

"У него состояние стабильно тяжёлое, но есть определённая положительная тенденция. Его из реанимационной палаты переводят в понедельник в обычную палату в другом корпусе. Так что у нас, слава богу, обошлось", — поделилась новостями Михайлова в беседе с телеканалом "Звезда".