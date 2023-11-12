Директор Малого театра поделилась хорошими вестями о пережившем инсульт и паралич Соломине
Состояние Юрия Соломина улучшается, его переведут из реанимации в обычную палату
Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Состояние советского и российского артиста Юрия Соломина, который попал в больницу с инсультом, улучшилось, его переведут из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.
"У него состояние стабильно тяжёлое, но есть определённая положительная тенденция. Его из реанимационной палаты переводят в понедельник в обычную палату в другом корпусе. Так что у нас, слава богу, обошлось", — поделилась новостями Михайлова в беседе с телеканалом "Звезда".
Как писал Лайф, о госпитализации Соломина стало известно 6 ноября. Сообщалось, что его доставили в больницу с инсультом. Как заявили в Государственном академическом Малом театре, до этого артист упал в обморок. Позже директор театра Тамара Михайлова подтвердила данные об инсульте, добавив, что Соломин чувствует себя намного лучше. Но 8 ноября стало известно, что у Соломина парализовало левую сторону тела. Затем появилась информация, что у него развилась деменция.