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12 ноября, 12:59

Директор Малого театра поделилась хорошими вестями о пережившем инсульт и паралич Соломине

Состояние Юрия Соломина улучшается, его переведут из реанимации в обычную палату

<p>Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Состояние советского и российского артиста Юрия Соломина, который попал в больницу с инсультом, улучшилось, его переведут из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

"У него состояние стабильно тяжёлое, но есть определённая положительная тенденция. Его из реанимационной палаты переводят в понедельник в обычную палату в другом корпусе. Так что у нас, слава богу, обошлось", поделилась новостями Михайлова в беседе с телеканалом "Звезда".

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Как писал Лайф, о госпитализации Соломина стало известно 6 ноября. Сообщалось, что его доставили в больницу с инсультом. Как заявили в Государственном академическом Малом театре, до этого артист упал в обморок. Позже директор театра Тамара Михайлова подтвердила данные об инсульте, добавив, что Соломин чувствует себя намного лучше. Но 8 ноября стало известно, что у Соломина парализовало левую сторону тела. Затем появилась информация, что у него развилась деменция.

Юрий Лысенко
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