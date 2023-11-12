90-летнему режиссёру "Экипажа" Александру Митте вызвали скорую

По информации Mash, артисту вызвали на дом скорую помощь. Стало известно, что врачи диагностировали у 90-летнего кинематографиста пневмонию. Отмечается, что режиссёр "Экипажа" уже несколько дней страдает от температуры и затруднённого дыхания.