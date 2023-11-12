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12 ноября, 14:04

90-летнему режиссёру "Экипажа" Александру Митте вызвали скорую

<p>Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Народному артисту России, кинорежиссёру, актёру и сценаристу Александру Митте (настоящая фамилия — Рабинович) понадобилась помощь врачей.

По информации Mash, артисту вызвали на дом скорую помощь. Стало известно, что врачи диагностировали у 90-летнего кинематографиста пневмонию. Отмечается, что режиссёр "Экипажа" уже несколько дней страдает от температуры и затруднённого дыхания.

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Напомним, летом Александр Митта уже попадал в больницу. При этом изначально сын народного артиста опровергал эту информацию. Но позже выяснилось, что режиссёр всё же в реанимации. На КТ головного мозга у него обнаружили кисты и признаки атеросклероза. 10 июля уже сообщалось, что кризис миновал и Митту скоро выпишут.

Александра Мышляева
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