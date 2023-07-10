"Кризис миновал": Помощник сообщил обнадёживающие новости о здоровье режиссёра Митты

Состояние известного российского режиссёра Александра Митты стабилизировалось, его уже перевели из реанимации в обычную палату в неврологическом отделении. Об этом рассказал помощник народного артиста Геннадий Иванов.

"Как говорится, кризис миновал, у него началась положительная динамика. Александра перевели в обычную палату. И уже через два дня его выпишут", — рассказал "Вечерней Москве" Иванов.

Александр Наумович Митта (настоящая фамилия Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. Он стал первым режиссёром в истории советского кино, снявшим фильм-катастрофу: лента "Экипаж" с Леонидом Филатовым и Анатолием Васильевым вышла в 1979 году. Также Митта снял такие картины, как "Гори, гори, моя звезда", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Точка, точка, запятая", "Граница. Таёжный роман". Подробнее о жизни и творчестве Александра Наумовича читайте на uznayvse.ru.