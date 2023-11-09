Сооснователь Apple Возняк перенёс инсульт и попал в больницу

Сооснователь американской технологической корпорации Apple Стив Возняк госпитализирован в Мехико. 73-летний бизнесмен перенёс ишемический инсульт, сообщает издание El Sol De Mexico.

"Стив Возняк, сооснователь Apple, был госпитализирован в эту среду в Мехико после перенесённого ишемического инсульта головного мозга", — передают журналисты.

В столицу Мексики Возняк прибыл для участия во Всемирном деловом форуме. Он должен был выступить 8 ноября, в 16:00 по местному времени (01:00 9 ноября по московскому), но организаторы сообщили, что выступление предпринимателя отменено по медицинским показаниям. По данным СМИ, Возняк почувствовал себя плохо во время разговора с супругой, он пожаловался на сильное головокружение. Члены его команды вылетели из США в Мексику, бизнесмена могут перевезти на лечение в Соединённые Штаты.