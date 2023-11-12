Легендарного советского борца госпитализировали с подозрением на разрыв брюшной аорты
Тренера сборной СССР Игуменова экстренно госпитализировали в Москве
Виктор Игуменов. Обложка © Youtube / "Карелин-Фонд"
Советского борца и заслуженного тренера сборной СССР Виктора Игуменова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на разрыв брюшной аорты. По информации Mash, чемпиону стало плохо дома, родственники вызвали скорую.
Изначально у спортсмена заболел живот и выступил холодный пот. Родственники решили вызвать скорую. Приехавшие медики поставили предварительный диагноз и экстренно госпитализировали Игуменова.
Виктор Игуменов — советский борец классического стиля, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы, двукратный чемпион СССР по классической борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.
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