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12 ноября, 15:24

Легендарного советского борца госпитализировали с подозрением на разрыв брюшной аорты

Тренера сборной СССР Игуменова экстренно госпитализировали в Москве

<p>Виктор Игуменов. Обложка © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KWnmD8rdvEw&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Карелин-Фонд"</a></p>

Виктор Игуменов. Обложка © Youtube / "Карелин-Фонд"

Советского борца и заслуженного тренера сборной СССР Виктора Игуменова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на разрыв брюшной аорты. По информации Mash, чемпиону стало плохо дома, родственники вызвали скорую.

Изначально у спортсмена заболел живот и выступил холодный пот. Родственники решили вызвать скорую. Приехавшие медики поставили предварительный диагноз и экстренно госпитализировали Игуменова.

Виктор Игуменов — советский борец классического стиля, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы, двукратный чемпион СССР по классической борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.

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Александра Мышляева
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