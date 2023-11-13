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13 ноября, 13:25

Не только стресс: терапевт перечислила причины, которые привели Кушанашвили к инфаркту

Врач Исаева: Физическая усталость и моральное истощение могут вызывать инфаркт

<p>Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили. Обложка ©<a href="https://www.youtube.com/watch?v=HdKwJF0XTGU&ab_channel=%D0%9A%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E?!" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> YouTube / <strong style="font-weight: bold;">КАКОВО?!</strong></a></p>

Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили. Обложка © YouTube / КАКОВО?!

Сильная физическая усталость или эмоциональное истощение вполне могут обернуться сердечным приступом, как это, предположительно, и произошло с телеведущим Отаром Кушанашвили. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт Камила Исаева. По её словам, при таких состояниях внутренние органы человека страдают от кислородного голодания.

Названа причёска мужчин с высоким риском инфаркта

Названа причёска мужчин с высоким риском инфаркта

По словам собеседницы Лайфа, мужчины старше 40 лет подвергаются большому риску сердечного приступа, даже если ранее они следили за своим здоровьем и не имели подозрений и фиксированных обращений в анамнезе на сердечно-сосудистые заболевания, но при этом имеют эмоциональное истощение или постоянные стрессы. А согласно исследованиям, которые были представлены на онлайн-конгрессе Европейского общества кардиологов (Acute CardioVascular Care) в 2021 году, одним из основных факторов риска инфаркта миокарда является именно истощение.

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Конечно, это не единственный фактор, на возникновение данной болезни влияет ряд других факторов: курение, алкоголь, неправильное питание, экология, диабет, избыточный вес. Кортизол, также называемый гормоном стресса, повышает кровяное давление. Стресс влияет на весь наш организм, важно учиться управлять им и поддерживать своё состояние, слышать его

Врач-терапевт Камила Исаева

Значительно улучшить состояние и избежать проблем с сердечно-сосудистой системой помогут витамины группы В, омега-3 и Д3. Кроме того, будут кстати прогулки на природе, солнечный свет, сауна и массаж.

Россиянам рассказали, как распознать инфаркт по самым нетипичным симптомам

Россиянам рассказали, как распознать инфаркт по самым нетипичным симптомам

Напомним, телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали с подозрением на инфаркт вечером 12 ноября. По словам его супруги, причиной приступа могли стать усталость и стресс. Жена журналиста рассказала, что из-за плотного графика Кушанашвили спит всего по два-три часа в сутки. Кстати, Кушанашвили опроверг слухи о своём тяжёлом состоянии, записав видеообращение в машине по дороге домой из больницы, поэтому подлинной информации о его самочувствии нет.

Андрей Горяничев
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