Не только стресс: терапевт перечислила причины, которые привели Кушанашвили к инфаркту

Сильная физическая усталость или эмоциональное истощение вполне могут обернуться сердечным приступом, как это, предположительно, и произошло с телеведущим Отаром Кушанашвили. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт Камила Исаева. По её словам, при таких состояниях внутренние органы человека страдают от кислородного голодания.

По словам собеседницы Лайфа, мужчины старше 40 лет подвергаются большому риску сердечного приступа, даже если ранее они следили за своим здоровьем и не имели подозрений и фиксированных обращений в анамнезе на сердечно-сосудистые заболевания, но при этом имеют эмоциональное истощение или постоянные стрессы. А согласно исследованиям, которые были представлены на онлайн-конгрессе Европейского общества кардиологов (Acute CardioVascular Care) в 2021 году, одним из основных факторов риска инфаркта миокарда является именно истощение.

Конечно, это не единственный фактор, на возникновение данной болезни влияет ряд других факторов: курение, алкоголь, неправильное питание, экология, диабет, избыточный вес. Кортизол, также называемый гормоном стресса, повышает кровяное давление. Стресс влияет на весь наш организм, важно учиться управлять им и поддерживать своё состояние, слышать его Врач-терапевт Камила Исаева