Спит по два-три часа: Жена Кушанашвили раскрыла, что могло стать причиной инфаркта у ведущего

Телеведущий Отар Кушанашвили после перенесённого приступа чувствует себя хорошо и уже находится дома, рассказала супруга журналиста Ольга. По её словам, сейчас муж выполняет рекомендации медиков, а через несколько дней повторно посетит врача.

"Состояние стабилизировалось, вчера я забрала его домой под расписку. Он уже находится дома, выполняет предписания врача", — рассказала жена телеведущего телеканалу "360".

Она отметила, что причиной приступа могли стать усталость и стресс. Жена журналиста рассказала, что супруг из-за плотного графика спит всего по два-три часа в сутки.

Однако сейчас, по словам Ольги, состояние Кушанашвили в норме. Она добавила, что следующий визит к врачу у телеведущего запланирован через несколько дней.