Спит по два-три часа: Жена Кушанашвили раскрыла, что могло стать причиной инфаркта у ведущего
Супруга Отара Кушанашвили забрала его домой из больницы после приступа
Телеведущий Отар Кушанашвили после перенесённого приступа чувствует себя хорошо и уже находится дома, рассказала супруга журналиста Ольга. По её словам, сейчас муж выполняет рекомендации медиков, а через несколько дней повторно посетит врача.
"Состояние стабилизировалось, вчера я забрала его домой под расписку. Он уже находится дома, выполняет предписания врача", — рассказала жена телеведущего телеканалу "360".
Она отметила, что причиной приступа могли стать усталость и стресс. Жена журналиста рассказала, что супруг из-за плотного графика спит всего по два-три часа в сутки.
Однако сейчас, по словам Ольги, состояние Кушанашвили в норме. Она добавила, что следующий визит к врачу у телеведущего запланирован через несколько дней.
Напомним, телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали вечером 12 ноября. Ему вызвали скорую в ресторан Sabor de la Vida в центре Москвы. У шоумена было подозрение на инфаркт. Сам Кушанашвили опроверг слухи о своём тяжёлом состоянии, записав видеообращение в машине по дороге домой из больницы.
ТАСС / Елизавета Клементьева