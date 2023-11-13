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13 ноября, 08:59

Стало известно о состоянии Кушанашвили, попавшего в больницу с инфарктом

Жена Кушанашвили сообщила, что сердечный приступ случился у него из-за усталости

<p>Телеведущий Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Телеведущий Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Состояние телеведущего Отара Кушанашвили, которого накануне доставили в больницу из столичного ресторана, оценивается врачами как стабильное. Сердечный приступ случился у него из-за переутомления, плохого сна и стресса. Об этом рассказала SHOT его супруга.

Отара Кушанашвили госпитализировали из ресторана в Москве. Видео © t.me / SHOT

По её словам, сейчас известный журналист находится дома. Медики дали ему необходимые предписания после случившегося, продолжать лечение в больнице шоумен отказался. В ближайшее время Кушанашвили будет работать в щадящем режиме и по возможности как можно больше отдыхать, заверила женщина.

Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали из-за ухудшения здоровья

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Напомним, телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали вечером 12 ноября. Ему вызвали скорую в ресторан Sabor de la Vida в центре Москвы. У шоумена было подозрение на инфаркт. Сам Кушанашвили опроверг слухи о своём тяжёлом состоянии, записав видеообращение в машине по дороге домой из больницы.

Татьяна Миссуми
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