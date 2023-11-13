"Я полон сил и огня": Кушанашвили нецензурно ответил на слухи после госпитализации

Телеведущий Отар Кушанашвили сделал первое заявление после госпитализации. Журналист заявил, что полон сил, а также опроверг слухи о якобы тяжёлом состоянии.

"Гадкий жанр — говорить о других то, чего нет в природе. Я полон сил и огня. В данный момент, в данный час, в данную секунду сижу в машине у моих друзей. Я похож на хворого человека?" — вопросил ведущий на видео, которое опубликовал его продюсер Виктор Ладненко.

Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации. Видео © t.me / Ну и Ладненько | О спорте с кайфом

Также в ролике Кушанашвили жёстко высказался в адрес тех, кто распускает слухи о его здоровье. Журналист в нецензурной форме заявил, что произошедшее вызвало у него глубокое возмущение.

"Отара забрали из больницы. Теперь будем следить за нашим мощнейшим киборгом ещё пристальнее. Настолько он обожает своё дело, что даже дня не готов проводить в заточении", — прояснил ситуацию продюсер Кушанашвили в телеграм-канале.