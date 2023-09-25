Россиянам рассказали, как распознать инфаркт по самым нетипичным симптомам

Инфаркт характеризуется сильной болью за грудиной и ощущением нехватки воздуха, но иногда болезнь проявляет себя иначе или вовсе маскируется под другие заболевания. Об этом Лайфу рассказала эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

"Болезни системы кровообращения занимают 46,3% среди причин смерти взрослых людей в нашей стране. Из них 6,5% приходятся на острый инфаркт миокарда — нарушение, при котором сердечная мышца перестаёт получать кровь и частично отмирает", — отметила она.

Обычно инфаркт сопровождают ярко выраженные симптомы: сильная непроходящая давящая или жгучая боль за грудиной и в области сердца, холодный пот, тревожность, ощущение нехватки воздуха. Иногда загрудинная боль отдаёт в левую руку, плечо, лопатку или шею. Однако бывают и атипичные симптомы, добавила специалист.

"Например, начинает сильно болеть живот или ноет нижняя челюсть, сигнализируя как будто бы о зубной боли. А может появиться чувство нехватки воздуха — без других признаков", — сказала она.

Также инфаркт миокарда может маскироваться под другие заболевания. Например, абдоминальная форма проявляется болью в животе, тошнотой и рвотой. Её легко спутать с острым отравлением, обострением холецистита или язвенной болезни, продолжила Демьяновская. Инфаркт способен имитировать даже симптомы инсульта: речь человека становится невнятной, появляются проблемы с координацией движений, но боли в области сердца нет.

По словам эксперта, самое опасное течение инфаркта — малосимптомное или бессимптомное. Оно встречается у людей с сахарным диабетом или ишемической болезнью сердца. Единственным признаком может быть сердцебиение или ощущение перебоев в работе сердца. В таких случаях человек долго не знает о болезни, что позже оборачивается серьёзными последствиями.