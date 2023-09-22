Кардиолог предупредил, в какой день недели люди чаще всего умирают от инфаркта

Правда ли, что по понедельникам у людей чаще всего случаются инфаркты? Или риск выше в выходные из-за гипернагрузок на организм? Об этом Лайфу рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян.

По его словам, единственное сообщение в научной литературе на тему зависимости инфарктов от дней недели было опубликовано в британском журнале: исследователи сделали вывод, что день повышенного риска — понедельник. Исследование основывается на том, что циркадные ритмы у человека не только суточные, но и недельные, где выходные — дни расслабления, а в начале рабочей недели человек вновь попадает в стрессовую ситуацию, поэтому якобы по понедельникам больше инфарктов.

"Но ведь выходные могут пройти по-разному. И если человек не будет просто расслабленно лежать на диване, а организует себе активный отдых, то, вероятно, такого эффекта не будет, если этот эффект — правда. Нельзя сказать и то, что число инфарктов повышается в выходные из-за гипернагрузок на организм: шумные встречи, распитие алкоголя. Это не массовое явление. Но выходные дни создают риск более позднего обращения", — подчеркнул Шехян.

Кардиолог объяснил, что в выходные люди избегают вызывать скорую помощь, считая, что полежат и всё пройдёт, а в понедельник они сходят в поликлинику. А потом выясняется, что человек на ногах перенёс инфаркт, который нанёс большой ущерб сердечной мышце.

"Современное лечение предполагает раннее обращение, тогда от инфаркта не остаётся следов или потери организма будут минимизированы. Чем позже человек обращается, тем меньше возможности его полечить современными методами. Но также нельзя сказать, что из-за позднего обращения в выходные инфаркты — массовое явление", — добавил врач.

Зато общеизвестен и давно доказан факт, что самое опасное время для обострения сердечно-сосудистых заболеваний — предутренние часы, предупредил Шехян. В это время активируется симпатоадреналовая система, а это и тахикардия, и спазм сосудов, и повышение артериального давления. То есть возникает сразу несколько факторов для развития инфаркта миокарда.

"Поэтому при лечении мы пациентов всегда предупреждаем, чтобы в это время они были перекрыты терапией. Потому что нельзя принять недолго действующий препарат в четыре часа дня и думать, что всё, человек защищён", — добавил врач.