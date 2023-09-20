Врач раскрыла, при каком артериальном давлении можно умереть

При постоянном пониженном давлении у человека может наблюдаться непрерывное ощущение усталости, высокая утомляемость, нарушение сна и головные боли. Об этом Лайфу рассказала Диана Деревянкина — кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

"Гипотония может проявляться в виде обмороков, особенно в духоте. Пациенты с пониженным давлением часто ощущают перепады температуры, влажности воздуха, а также могут быть склонны к резким перепадам настроения", — заявила эксперт.

По словам специалиста, чтобы избавиться от нежелательных симптомов гипотонии и попытаться устранить проблему, нужно обратиться к врачу. Он соберёт анамнез и подберёт правильное лечение.

Деревянкина рассказала, что гипертоническая болезнь — распространённая проблема со множеством факторов, которые приводят к повышению артериального давления. Как следствие, происходит поражение головного мозга, сетчатки глаз, сердца, почек. Медик отметила, что артериальное давление выше 180/100 мм считается жизнеугрожающим и требует неотложной медицинской помощи.

Врач раскрыла, что, если вовремя не обнаружить проблему, это может привести к инфаркту и инсульту. Многие люди могут не ощущать повышения артериального давления. Большинство сосудистых катастроф как раз происходит при бессимптомном течении болезни. Симптомы гипертонии чаще всего проявляются в головных болях, головокружении, шуме в ушах, тошноте и болях в грудной клетке, заключила эксперт.