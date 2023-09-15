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15 сентября, 19:23

Назван напиток для людей с низким давлением

Терапевт Королёва: Чёрный чай повышает давление благодаря наличию кофеина

Чёрный чай бодрит и повышает давление благодаря наличию кофеина. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"Чёрный чай может повышать давление из-за наличия кофеина. Поэтому он будет полезен для людей с гипотонией. То есть для тех, кто страдает от сниженного артериального давления. Они могут его подправлять с использованием чёрного чая", отметила медик в беседе с "Москвой 24".

Доктор добавила, что чёрный чай поддерживает иммунитет и защищает организм от болячек и микробов. Кроме того, этот напиток содержит большое количество антиоксидантов. При этом врач порекомендовала выпивать в день всего две или три чашки.

Диетолог рассказала, что для россиян лучшим антистрессом является мятный чай

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Ранее Лайф писал, что польза чая связана с глазурью чашки — к такому выводу пришли японские исследователи. Напиток лучше пить из посуды, в составе которой имеются оксиды кремния, алюминия, натрия, кальция и металлов.

Обложка ©

Unsplash

Дарья Нарыкова
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