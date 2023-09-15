Назван напиток для людей с низким давлением

Чёрный чай бодрит и повышает давление благодаря наличию кофеина. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"Чёрный чай может повышать давление из-за наличия кофеина. Поэтому он будет полезен для людей с гипотонией. То есть для тех, кто страдает от сниженного артериального давления. Они могут его подправлять с использованием чёрного чая", — отметила медик в беседе с "Москвой 24".

Доктор добавила, что чёрный чай поддерживает иммунитет и защищает организм от болячек и микробов. Кроме того, этот напиток содержит большое количество антиоксидантов. При этом врач порекомендовала выпивать в день всего две или три чашки.