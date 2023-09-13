Японские учёные объяснили, из каких чашек полезнее пить чай

Исследование учёных из Нагойского технологического института показало, что глазурь керамических чашек может влиять на сохранение полезных элементов в зелёном чае. Об этом сообщил портал Naked Sciencе.

Учёные рассмотрели четыре самых распространённых типа японской глазури. В их основе оксиды кремния, алюминия, натрия, кальция и металлов, которые придают посуде необычные текстуру и цвет.

По словам издания, оксиды меди в глазури Oribe дают ярко-зелёный цвет. Глазурь Namako с оксидом кобальта имеет синий оттенок, а оксид железа в глазури Irabo делает её оранжевой. Ещё одна разновидность глазури — Toumei — отличается высоким содержанием титана, что делает покрытие прозрачным.

Учёные исследовали четыре вида японской глазури. В результате эксперимента они обнаружили, что растворы, смешанные с типами Oribe, Namako и Irabo, содержат меньше определённых антиоксидантов, по сравнению с чайником, покрытым глазурью Toumei.