Японские учёные объяснили, из каких чашек полезнее пить чай
Японские учёные нашли связь между пользой чая и глазурью чашки
Исследование учёных из Нагойского технологического института показало, что глазурь керамических чашек может влиять на сохранение полезных элементов в зелёном чае. Об этом сообщил портал Naked Sciencе.
Учёные рассмотрели четыре самых распространённых типа японской глазури. В их основе оксиды кремния, алюминия, натрия, кальция и металлов, которые придают посуде необычные текстуру и цвет.
По словам издания, оксиды меди в глазури Oribe дают ярко-зелёный цвет. Глазурь Namako с оксидом кобальта имеет синий оттенок, а оксид железа в глазури Irabo делает её оранжевой. Ещё одна разновидность глазури — Toumei — отличается высоким содержанием титана, что делает покрытие прозрачным.
Учёные исследовали четыре вида японской глазури. В результате эксперимента они обнаружили, что растворы, смешанные с типами Oribe, Namako и Irabo, содержат меньше определённых антиоксидантов, по сравнению с чайником, покрытым глазурью Toumei.
Ранее диетолог Мухина рассказала, что для россиян лучшим антистрессом является мятный чай. По мнению эксперта, мята расширяет сосуды, снимает спазмы и улучшает текучесть крови. Также в ней содержатся витамины A, C и B. Помимо этого, чай с мятой улучшает отток желчи.
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