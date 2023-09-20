Россиянам объяснили, как последствия любовных мук отражаются на физическом теле

Сильные любовные переживания могут спровоцировать физическую боль в сердце, аналогичную той, что бывает при инфаркте. Об этом рассказал "Известиям" врач-кардиолог, функциональный диагност "СМ-Клиники" Глеб Бойков.

"Под воздействием ярких эмоций в кровь выбрасывается большой объём гормонов, который приводит к изменению формы стенок камеры сердца и практически полностью блокирует его функцию, имитируя на ЭКГ признаки инфаркта. В результате сердце становится похоже на ловушку для осьминогов в виде кувшина, которые использовали в Японии", — объяснил специалист.

По его словам, синдром разбитого сердца, или синдром Такоцубо ("ловушка осьминога"), чаще наблюдается у женщин и связан с резким эмоциональным всплеском, в том числе и позитивным. Иногда заболевание проходит само, и сердечная функция восстанавливается. Однако Бойков рекомендует на это не надеяться: обычно лечение данного заболевания требует больничных условий, поэтому необходимо обратиться к врачу и следовать его рекомендациям для возвращения "пламенного мотора" к прежней форме.