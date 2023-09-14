Кардиолог объяснила, какая одышка говорит о пороках сердца

Если одышка не проходит, то стоит задуматься о причинах её возникновения. Возможно, это симптом, который указывает на проблемы с сердцем и сосудами. Кандидат медицинских наук, врач – терапевт-кардиолог Ольга Козлова рассказала aif.ru о признаках, когда недуг следует считать опасным.

Если нарушается сократительная способность сердца, то оно перестаёт справляться с функциями, возникает застой в малом круге сердечного кровообращения — и, как следствие, возникает одышка. Она может сигнализировать о пороках сердца, аритмии и артериальной гипертензии.

Заподозрить неладное можно по дополнительным симптомам: головокружение, усталость, отёки ног, отхаркивания с кровью, посинение в области губ и ногтей, давящая боль за грудиной. При этом одышка начинает беспокоить человека не только при физической активности или подъёме по лестнице, но и в спокойном состоянии. Для профилактики проблемы нужно заниматься спортом, бросить курить, тренировать дыхание.