Биотехнолог рассказал россиянам, как шумные улицы убивают их здоровье

Шумовое загрязнение в современном городе — один из наиболее часто встречающихся неблагоприятных факторов окружающей среды. Международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов рассказал РИА "ФедералПресс", как шум влияет на здоровье человека.

"К шумовому загрязнению относятся звуки неприродного происхождения, то есть практически все звуки, которые сопровождают современного человека в быту, на работе, на улице или в транспорте", — отметил эксперт.

Биотехнолог отмечает, что шумовое загрязнение, превышающее природный уровень в 30–60 децибел (а для современного города не так уж и редки уровни в 100 децибел и выше), при воздействии на организм человека может вызвать неврологические заболевания, головокружения, повышенную утомляемость, раздражительность, рассеянность. Также вероятны нарушения нормальной работы сердца и печени.

В современных градостроительных концепциях проблеме снижения шума уделяется достаточно много внимания. Сегодня активно применяются шумовые защитные экраны, бесшумные дорожные покрытия и шумоизоляция зданий. Для снижения уровня шума (особенно в ночное время) различные ремонтные работы и другие мероприятия проводятся по особому графику, за соблюдением которого следят городские службы.

Эксперт советует жителям мегаполисов по возможности чаще бывать в парках и местах с пониженным шумовым фоном. Это поможет избежать развития хронических заболеваний нервной системы и позволит сберечь драгоценное здоровье.