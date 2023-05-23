Петербуржцев призвали отказаться от запуска воздушных шаров из-за вреда экологии

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга призвал жителей города провести последние звонки и выпускные "экологично", отказавшись от традиционного запуска воздушных шаров.

"Отправленные в небо воздушные шары наносят вред окружающей среде — рано или поздно падают обратно на землю, становятся мусором и загрязняют природу, могут стать причиной травм и гибели животных и птиц, которые принимают яркий пластик за еду и запутываются в лентах", — говорится в сообщении, размещённом на сайте Администрации Санкт-Петербурга.

Предупреждая об особом вреде светошаров, содержащих батарейки, комитет предложил им "экологичные альтернативы". Так, ими могут стать шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей или высадка деревьев.