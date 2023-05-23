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22 мая, 23:12

Петербуржцев призвали отказаться от запуска воздушных шаров из-за вреда экологии

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга призвал жителей города провести последние звонки и выпускные "экологично", отказавшись от традиционного запуска воздушных шаров.

"Отправленные в небо воздушные шары наносят вред окружающей среде — рано или поздно падают обратно на землю, становятся мусором и загрязняют природу, могут стать причиной травм и гибели животных и птиц, которые принимают яркий пластик за еду и запутываются в лентах", — говорится в сообщении, размещённом на сайте Администрации Санкт-Петербурга.

Предупреждая об особом вреде светошаров, содержащих батарейки, комитет предложил им "экологичные альтернативы". Так, ими могут стать шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей или высадка деревьев.

Губернатор Гладков: Последние звонки в Белгородской области 23 мая пройдут дистанционно

Губернатор Гладков: Последние звонки в Белгородской области 23 мая пройдут дистанционно

Между тем Лайф выяснил, сколько стоит образ для последнего звонка в этом году. Как оказалось, для девушек на "Авито" в среднем он обойдётся в 6,5 тысячи рублей, а для юношей — в девять тысяч.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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