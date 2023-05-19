Лайф выяснил, сколько стоит образ для последнего звонка в этом году

Традиционно в конце мая этого года для многих российских школьников прозвенит последний звонок. Этот день является одним из главных в жизни учеников, и поэтому приготовления к нему идут уже полным ходом. Лайф выяснил, сколько в этом году будет стоить собраться на это мероприятие.

Каждая выпускница хочет блеснуть в этот день, и поэтому большинство из них бронируют места к бьюти-мастерам заранее. Согласно исследованию "Авито", которое есть в распоряжении Лайфа, в этом году спрос на услуги парикмахеров и стилистов вырос на 90% по сравнению с предыдущим годом. Также в 2023 году школьницы всё чаще делают выбор в пользу индивидуального пошива платья со школьным фартуком и воротником на заказ — +11%. Конечная стоимость зависит от материалов и сроков, но в среднем фартук и классическое чёрное или тёмно-коричневое платье обойдутся примерно в 3,5 тысячи рублей.

Школьницы всё чаще делают выбор в пользу индивидуального пошива платья со школьным фартуком и воротником Фото © "Агенство Москва" / Сергей Киселёв

Школьницы не только шьют платья на заказ, но и активно покупают готовые. Чаще они выбирают более простые образы: например, строгие платья с отложным воротничком в стиле Уэнздей Аддамс, а также лёгкие летние наряды светлых оттенков. В апреле – мае 2023 года продажи платьев на "Авито" выросли на 91%, а их средняя стоимость составила почти 4,5 тысячи рублей. Обувь к наряду можно подобрать в среднем за две тысячи рублей. Таким образом, приобрести образ на "Авито" выпускницы могут в среднем за 6,5 тысячи рублей.

Строгие платья с отложным воротничком в стиле Уэнздей Аддамс пользуются особой популярностью среди выпускниц Фото © YouTube / Netflix

Пока школьницы занимаются выбором платьев, ученики ищут подходящие костюмы, которые можно приобрести на платформе за 3,5 тысячи рублей. Рубашка выйдет примерно в 1,7 тысячи рублей, а пара туфель — в 2,7 тысячи рублей. В этом сезоне выпускники предпочитают галстуки и бабочки, их примерная цена 1,2 тысячи и 910 рублей соответственно. Итого мужской образ обойдётся в среднем в девять тысяч рублей.

Кроме стандартных тёмных цветов костюмов актуальны светлые летние тона и натуральные ткани: лён и хлопок Фото © Unsplash

Организационная часть является не менее важной для последнего звонка. Активным спросом пользуются услуги декораторов и оформление фотозоны на заказ: запросы увеличились более чем на 200%. Спрос на фотографов и видеографов вырос сразу на 50%, а на услуги ведущих — на 146%. Объявлений от них на платформе стало больше на 21%.

Завершающей частью программы последнего звонка является банкет. Чтобы доехать до места проведения фуршета, россияне предпочитают заказывать трансфер — спрос на такие услуги вырос на 67% по сравнению с показателями прошлого года, а количество предложений увеличилось на 71%.