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Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 16:26
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Губернатор Гладков: Последние звонки в Белгородской области 23 мая пройдут дистанционно

Последние звонки 23 мая в школах Белгородской области в целях безопасности пройдут дистанционно. Об этом сообщил в ходе стрима вечером в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Завтра последние звонки пройдут только в дистанционном формате", подчеркнул он.

Гладков также проинформировал, что число пострадавших в Грайворонском округе, куда ранее проникли украинские диверсанты, увеличилось до восьми человек. Большая часть населения уже покинула территорию приграничного района, а тем, у кого нет машины, власти пообещали помочь, направив свой транспорт.

Актёр-диверсант из "Глухаря" снова объявился, но уже — в Белгородской области
Актёр-диверсант из "Глухаря" снова объявился, но уже — в Белгородской области

Как уже сообщал Лайф, о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. По последним данным, в Белгородской области могли ликвидировать 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взять в плен.

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ТАСС / Егор Алеев

Марина Калегина
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