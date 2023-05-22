Губернатор Гладков: Последние звонки в Белгородской области 23 мая пройдут дистанционно
Последние звонки 23 мая в школах Белгородской области в целях безопасности пройдут дистанционно. Об этом сообщил в ходе стрима вечером в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Завтра последние звонки пройдут только в дистанционном формате", — подчеркнул он.
Гладков также проинформировал, что число пострадавших в Грайворонском округе, куда ранее проникли украинские диверсанты, увеличилось до восьми человек. Большая часть населения уже покинула территорию приграничного района, а тем, у кого нет машины, власти пообещали помочь, направив свой транспорт.
Как уже сообщал Лайф, о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. По последним данным, в Белгородской области могли ликвидировать 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взять в плен.
ТАСС / Егор Алеев