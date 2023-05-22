Губернатор Гладков: Последние звонки в Белгородской области 23 мая пройдут дистанционно

Последние звонки 23 мая в школах Белгородской области в целях безопасности пройдут дистанционно. Об этом сообщил в ходе стрима вечером в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков также проинформировал, что число пострадавших в Грайворонском округе, куда ранее проникли украинские диверсанты, увеличилось до восьми человек. Большая часть населения уже покинула территорию приграничного района, а тем, у кого нет машины, власти пообещали помочь, направив свой транспорт.