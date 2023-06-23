Россиянам объяснили, почему вырубать тополя — ужасная идея, несмотря на надоедливый пух

Каждый год в России выступают с призывами вырубать тополя из-за надоедливого пуха, который усугубляет аллергию на пыльцу и создаёт пожарную опасность. Однако Россия не сможет отказаться от тополей — их отсутствие станет губительным для городской экологии, предупреждают эксперты.

Как рассказал в беседе с Лайфом генеральный директор и основатель экологического сервиса "Сохрани лес", участник фонда "Сколково" Андрей Хорошилов, за лето тополь способен "забрать" из воздуха десятки килограммов пыли и при этом выработать столько же кислорода, сколько целая еловая аллея из 18 деревьев. Поэтому его активно сажают в городах ещё со времён СССР.

Популярным его сделали не только природные свойства, но и бюджетность. Цена саженца тополя в несколько раз ниже, чем у рябины, берёзы или ели, поскольку он быстро растёт и не требует сложного ухода. В фазе активного роста тополь вытягивается на 2–3 метра в год. Для сравнения: берёза за то же время вырастет примерно на метр, а липа или клён — на полметра. Андрей Хорошилов

Ещё одним фактором выбора деревьев для городской черты становится неблагоприятная антропогенная среда. Тополя сносно чувствуют себя рядом с заводами и автомагистралями. Кроме того, по словам собеседника Лайфа, тополь на удивление живуч: он не нуждается в удобрениях и растёт в бедной почве, хорошо переносит мороз и засуху.

"Отдельный плюс — его "терпимость" к кронированию. Это необходимая, но травматичная для любого дерева процедура. Быстрый рост и неприхотливость тополя позволяют ему восстановиться и не погибнуть из-за обрезки ветвей, даже если она проведена с небольшими ошибками", — отмечает эксперт.

Кстати, согласно данным mos.ru, наиболее чистые районы Москвы располагаются на северо- и юго-западе города. Карта Мосэкомониторинга также демонстрирует, что в этих районах концентрация вредных веществ в воздухе в среднем ниже, чем в других районах. Согласно интерактивной карте, созданной по наблюдениям проекта "Флора Москвы" на базе Цифрового гербария МГУ, именно в этих районах наблюдается наибольшая концентрация тополей.