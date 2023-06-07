Аллергиков предупредили об июньской опасности некоторых растений и деревьев

Пыльца растений, провоцирующая аллергию, может летать в воздухе не только в период активного цветения, а до конца лета. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

По её словам, от симптомов поллиноза страдает практически каждый пятый человек на Земле. Эти проявления: насморк, слезотечение, кашель, усталость — можно легко спутать с симптомами ОРВИ.

"Однако при инфекции они пройдут в среднем за пять-семь дней и чаще всего сопровождаются лихорадкой, а поллиноз будет мучить человека гораздо дольше, пока в воздухе не снизится концентрация аллергена, но без повышения температуры тела", — рассказала Демьяновская в беседе с RT.

К июньским "провокаторам" аллергии врач отнесла цветущие злаковые растения и луговые травы: пшеницу, рожь, пырей, овсяницу и тимофеевку. Причиной дискомфорта может стать и пыльца деревьев: ольхи, ивы, тополя, дуба, ясеня, сосны, липы, осины, лещины и яблони.

По мнению врача, полностью избавиться от течения болезни можно, лишь прекратив контакт с аллергеном. Многие для этого даже уезжают в другие регионы. Если нет такой возможности, стоит находиться дома с наглухо закрытыми окнами.

"Если на улицу всё-таки нужно выйти, то следует защитить глаза — надеть солнцезащитные очки. После прогулки обязательно принять душ, промыть нос солевым раствором, прополоскать горло и постирать одежду, чтобы смыть пыльцу. Промывать нос также нужно и в течение дня", — добавила врач.