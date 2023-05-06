Россиянам рассказали о симптомах аллергии на берёзу

Именно на текущей неделе отмечается высокое опыление берёзы, что доставляет неприятности аллергикам. К основным симптомам относятся в том числе зуд и покраснение глаз. Подробнее об этом рассказала аллерголог-иммунолог и педиатр "СМ-Клиники" для детей Мария Фоминых в беседе с газетой "Известия".

"К основным симптомам аллергических реакций относятся: зуд и покраснение глаз, кашель, высыпания на коже, зуд горла, а также реакция на перекрёстно реагирующие продукты с пыльцой берёзы, которые содержат те же компоненты растительных белков, что и пыльца берёзы", — объяснила она.

В частности, речь идёт о яблоках, грушах, косточковых фруктах, орехах, моркови, сельдерее, киви, специях и свежей зелени. Аллергию могут вызвать также томаты, пшеница, изделия из пшеничной муки и картофель. По словам врача, активность и продолжительность цветения берёзы определяется индивидуально. Как правило, она уже к середине мая слабеет, поэтому аллергические реакции возникают чаще уже из-за поздноцветущих деревьев, таких как дуб, клён, тополь и ясень.