Россиянам дали советы, как убираться дома в сезон весенней аллергии

С наступлением сезона весенней аллергии необходимо позаботиться о том, чтобы в квартире оставалось как можно меньше вещей, на которых могут оседать микробы и прочие загрязнения. Так, убираться дома следует не реже двух-трёх раз в неделю, рассказала менеджер отдела исследований и разработок Unilever в России и Беларуси, эксперт Domestos Алина Кашапова.

По её словам, начинать уборку нужно с тех вещей, которые человек чаще всего трогает. В частности, речь идёт о дверных ручках и выключателях. Для уборки в санузлах и на кухне, где скапливается не меньшее количество возможных аллергенов, лучше использовать специальные спреи и гели. Вместе с тем особое внимание следует уделить полам. Причём работы пылесоса в сезон аллергии явно будет недостаточно, так как он лишь поднимет в воздух все частицы пыли. В связи с этим эксперт советует мыть полы "по старинке" руками. Это поможет не только в борьбе с аллергенами, но также с вирусами, грибками и микробами.

"Не забывайте о дезинфекции мелких предметов: телефонов, ключей, книг и сумок. А ещё в каждом доме есть так называемые труднодоступные места, которые мы протираем довольно редко. Это могут быть люстры, верхние поверхности шкафов, пол под мебелью", — добавила Кашапова в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт напомнила также, что проводить уборку следует в перчатках, а после необходимо обязательно проветривать квартиру.