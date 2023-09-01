Названы худшие способы бороться со старением после 40 лет

После 40 лет резервы в человеческом организме идут на убыль, не оставляя сил на лёгкую физнагрузку, возникают лишний вес, гипертония, атеросклероз, одышка. Но это не значит, что уже слишком поздно начать здоровый образ жизни. Подробнее об этом рассказал эндокринолог Алексей Калинчев.

"Различные проявления старения буквально написаны на всех после 40, а на многих и после 30–35 лет. С чего начать ЗОЖ в этом возрасте? Большинство начинает со спорта, что делать категорически неправильно. Самое глупое, что можно придумать, — начать бегать по утрам или записаться в ближайший фитнес-клуб и заниматься там, будто тебе 20 лет", — объяснил врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

Вернее всего будет сперва перейти на правильное питание, советует медик. А после этого можно осторожно приступать к занятиям спортом. Впрочем, частая проблема после 40 — нехватка жизненной энергии. И восполнить её помогает только антивозрастная терапия.

Под антивозрастной терапией подразумевается возмещение всех недостач, вызванных гормонально-обменными дефицитами. Чаще всего возникают нехватка витамина D, скрытая анемия, гипотиреоз, недостаток тестостерона, причём как у мужчин, так и у женщин. Для женщин в перименопаузе свойственен дефицит прогестерона, а в постменопаузе — эстрадиола. А лишний вес требует компенсации инсулинорезистентности.

Здоровый образ жизни сам по себе не вернёт пропавшие с возрастом гормоны, так что их нужно вводить в организм. Каличнев рекомендует начинать перемены в здоровье именно с антивозрастной терапии, а после неё добавлять ПП и занятия спортом, которые обязательны для того, чтобы построить сильное и здоровое тело.