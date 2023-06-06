"Работа на опережение": Женщин призвали начинать бороться со старением, когда они ещё ягодки

Во время менопаузы женщина может столкнуться с проблемами со здоровьем, поэтому необходимо задолго до этого начинать антивозрастную терапию — лучше с 35 лет. Об этом заявил эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

"Антивозрастная терапия должна быть персональной. Запомните, что главное — начинать до менопаузы, примерно после 35 лет. Тогда это будет работа на опережение", — подчеркнул он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Врач добавил, что в первые три года менопаузы женщины теряют 30% минеральной плотности костной ткани. В климактерический период они догоняют мужчин по риску возникновения инфаркта, со временем умственная деятельность становится намного хуже. Калинчев также отметил, что при менопаузе могут возникнуть заболевания мочевыделительной системы — всё из-за снижения числа эстрогенов. В итоге может развиться такое предраковое заболевание, как крауроз вульвы.

"Половой акт становится технически невозможен из-за сухости и ранимости слизистой. Даже специальное средство (смазка) может не помогать. Про либидо вообще молчу — его обычно давно уже нет", — заявил Калинчев.

Кроме того, представительницы прекрасного пола задолго до прекращения менструальных циклов могут столкнуться со снижением тестостерона. Об этом говорят недержание мочи, низкая стрессоустойчивость, раздражительность и плохой сон.