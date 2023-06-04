Врач сравнил возраст мужчин и женщин, с которого им становится не до секса

Мужчины сталкиваются с проблемами в сексуальной жизни в 30–35 лет, у женщин такой период начинается позже — в 40–45. Об этом "Газете.ru" рассказал эксперт по превентивной медицине, эндокринолог и андролог "Европейского медицинского центра" (EMC) Георгий Мсхалая.

"С возрастом у мужчин начинает постепенно снижаться уровень тестостерона. Обычно это происходит с 30–35 лет. Избыточный вес, хронический стресс, дефицит сна, сахарный диабет и другие сопутствующие заболевания — причины, которые усугубляют ситуацию и замедляют процесс выработки главного полового гормона ещё больше", — пояснил он.

Гормональные изменения у женщин объясняются уменьшением функциональной активности яичников, к этому приводят перенесённые болезни и дефицит витаминов, предупредил медик. Также о переменах в организме говорят сдвиги в менструальном цикле, обычно женщины переживают менопаузу в 45–55 лет. Биологическое старение может начаться и раньше, если есть вредные привычки, плохой сон и стресс.